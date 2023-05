Diluvian Winds, un jeu de gestion avec un phare

Publié le Vendredi 26 mai 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

C'est pas l'homme qui prend la mer...

Diluvian Winds est un jeu de gestion et de survie de colonie, à partir d'un phare. C'est lui qui va vous permettre de vous développer. Vous devrez garder le phare allumer pour guider les voyageurs qui viendront alors se reposer et se restaurer chez vous. Ils pourront s'installer dans votre colonie et être chargés de différentes tâches comme construire, pêcher, collecter des ressources... Il faudra aussi faire attention aux besoins des visiteurs et répondre à leurs demandes. Sans oublier la météo qui peut venir perturber votre quotidien : tempêtes, tsunamis, éruptions sous-marines...Doté d'éléments de roguelite, Diluvian Winds est désormais disponible sur Steam et Gog en accès anticipé, au prix de 17,99 €.Il est développé par Alambik Studio et édité par Goblinz Publishing.