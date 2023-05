Ghostrunner II annoncé au PlayStation Showcase

Publié le Vendredi 26 mai 2023 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Petit scarabée revient bientôt

Ghostrunner 2 prend place un an après les évènements du premier épisode, on retrouve notre ninja cybernétique Jack alors qu’il s’échappe de la Tour Dharma pour aller se promener dans les wastelands.Le gameplay passe au niveau supérieur : nouveaux pouvoirs, compétences améliorables, liberté d’exploration, lore approfondi et ennemis inédits, plutôt sympa alors que l'on découvrira les wastelands au guidon de la moto pour la toute première fois.Le jeu devrait sortir d'ici la fin de l'année 2023.