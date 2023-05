- Cassette Beasts est sorti sur consoles

Publié le Vendredi 26 mai 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Et on leur met où, le crayon à papier, aux monstres ?

Après être sorti sur PC, le jeu Cassette Beasts vient d'arriver sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est aussi disponible via le Xbox Game Pass.Pour rappel, Cassette Beasts est un jeu de collection et de fusion de monstres, dans la longue lignée des jeux façon Pokémon. Bref, un RPG en monde ouvert, dans lequel plus de 100 monstres sont à collectionner. Vous pourrez les combiner pour obtenir des monstres encore plus puissants. Et bien entendu, ils pourront s'améliorer au fil de votre progression.Des combats avec d'autres collectionneurs sont possibles, tout comme du coop entre amis.