- Cat Quest: Pirates of the Purribean sortira en 2024

Publié le Vendredi 26 mai 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Dans la série des Cat Quest, le nouveau venu s'intitulera Cat Quest: Pirates of the Purribean et sortira en 2024 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.Vous allez jouer un chat pirate, dans un univers de chats marins, dans les chat-raïbes, à bord de votre chat-loupe. Il faudra faire avec les Pi-rats...Jouable en solo et en coop, Cat Quest: Pirates of the Purribean vous emmène dans un monde ouvert, à la recherche de trésors.On vous laisse découvrir ça en vidéo :