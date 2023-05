- Warhammer 40,000: Space Marine 2 montre une vidéo

Publié le Vendredi 26 mai 2023 à 11:25:00 par Cedric Gasperini

Elle est space, Marine

Prévu cette année, sans plus de précision, Warhammer 40,000: Space Marine 2 a dévoilé une nouvelle bande-annonce. Le jeu est signé Focus Entertainment et Saber Interactive, le studio à l'origine du jeu World War Z. Il sortira sur PS5, Xbox Series et PC.Dans le jeu, vous allez incarner un Space Marine de l'Imperium. Vous allez devoir combattre contre les armées Tyranides, sur des planètes lointaines.Il s'agit d'un shoot en vue extérieure (TPS). Le jeu est déjà disponible en précommande.