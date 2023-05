- Barbie : le film dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 26 mai 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Délicieusement con ?

Le film Barbie vient de s'offrir une nouvelle bande-annonce. On vous rappelle qu'il est réalisé par Greta Gerwig, avec Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling dans celui de Ken, mais aussi avec America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman et Will Ferrell.Ce film raconte l'histoire de Barbie, à Barbie Land, qui va être en proie à une crise existentielle. Sans oublier Ken, qui semble perdu dans ce monde qui ne semble pas lui correspondre tout à fait...Le film sort le 19 juillet au cinéma.