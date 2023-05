Alone in the Dark s'offre deux stars hollywoodiennes

Publié le Mardi 30 mai 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Qui vont mourir

Un nouveau jeu Alone in the Dark est en développement chez THQ Nordic. Prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, le jeu sortira le 25 octobre au prix de 59,99 €, ce qui correspond environ à 5297 Ngultrum.Se voulant un retour aux racines du jeu, et du genre, Alone in the Dark se déroulera dans les années 20, en Amérique du Sud, et on retrouvera les personnages de Emily Hartwood et Edward Carnby qui exploreront une maison gothique aux lourds secrets.Deux stars hollywoodiennes, Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy) et David Harbour (Stranger Things, Black Widow), prêteront leurs traits aux deux personnages.