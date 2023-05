Destiny 2 dévoile son nouveau donjon

Publié le Mardi 30 mai 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Et Destiny 3, c'en est où ?

Bungie a dévoilé le premier donjon de l'année d'Éclipse, baptisé Fantômes des Profondeurs. Les Gardiens vont explorer les profondeurs de l'océan de méthane de Titan et affronter la Ruche lumineuse.De nombreux trésors les y attendent, comme par exemple un nouvel ensemble d'armure et un nouveau fusil à rayon exotique filobscur.Les joueurs peuvent accéder à ce nouveau donjon dès maintenant en achetant la Clé de donjon d'Éclipse pour 2000 Argentum, ou via l'édition Éclipse + Pass annuel.