L’esport en Europe, un succès attendu ?

Publié le Mardi 30 mai 2023 à 09:29:59 par Exterieur



Avec la popularité du jeu vidéo, des compétitions féminines se mettent en place. Mais, à quand l’esport mixte ? Photo par RDNE Stock project, CC0Avec la popularité du jeu vidéo, des compétitions féminines se mettent en place. Mais, à quand l’esport mixte ?

Des interrogations légitimes

Une autre pratique du jeu en ligne

Twitch, le média de l’esport



Twitch inclut des fonctionnalités comme la réalité virtuelle pour préserver son avance sur les autres médias tout en offrant une autre expérience aux spectateurs Photo par Ron Lach, CC0Twitch inclut des fonctionnalités comme la réalité virtuelle pour préserver son avance sur les autres médias tout en offrant une autre expérience aux spectateurs

L'esport est désormais une discipline bien implantée en Europe. En effet, de plus en plus d'influenceurs et d'acteurs du monde sportif tentent de monter leurs structures esport. Plus encore, même la Fédération Française de Football semble vouloir tenter l'aventure de l'esport.. Zoom sur le succès de l'esport et les éléments qui ont contribué à sa démocratisation en Europe.Si aujourd'hui l'esport semble d'ores et déjà accepté par toutes et tous au sein de la société, la pratique du jeu vidéo n'est pas encore aussi répandue que dans son lieu de naissance : l'Asie. Avec une démocratisation beaucoup plus large du monde vidéoludique dès les années 80, l'Asie avait donc des décennies d'avance sur le vieux continent dans l'acceptation et l'inclusion du jeu vidéo dans les loisirs du quotidien.. En effet, si un téléspectateur ne voit pas grand intérêt à regarder une compétition d'un sport qu'il ne comprend pas, il en va de même pour un jeu vidéo.Le nombre de joueurs est donc un facteur majeur dans la démocratisation de l'esport, tant dans sa pratique que dans sa dimension de divertissement que l'on regarde. Avec l'avènement du jeu en ligne, l'esport en Asie a explosé et est dorénavant considéré comme un sport à part entière avec des compétitions dans les Jeux d'Asie.L’esport était donc un phénomène en Asie depuis déjà plusieurs années quand les premières véritables grosses compétitions sont apparues en Europe. À l'époque, plusieurs médias spécialisés semblaient sceptiques quant au succès de cette discipline sur le vieux continent. C'est que la compétition en ligne était déjà implantée, sous d'autres formes.. On peut notamment citer les échecs ou le poker, qui possèdent aujourd'hui une scène de compétition en ligne extrêmement populaire.Le terreau n'était donc pas le même qu'en Asie, mais il était tout aussi efficace pour introduire la compétition dans le jeu vidéo. Le succès a donc surpris de nombreux acteurs de l'industrie vidéoludique, mais pas ceux de l'industrie sportive. C'est pourquoi de nombreux clubs de football ou de franchises NBA ont investi dans l’esport , contrairement aux grands médias., et plus particulièrement Twitch.Sans vitrine télévisuelle, contrairement au sport, l'esport n'a pourtant jamais cessé de gagner en audience et popularité. La plateforme adorée de la jeune génération qu'est Twitch a en effet permis à l'esport de développer une nouvelle façon de consommer un divertissement sportif. Avec un chat en direct, et des compétitions retransmises partout dans le monde grâce à la centralisation de la plateforme,Mais, plus encore, tous les joueurs d'esport ont la possibilité de créer une chaîne Twitch pour partager leurs entraînements, leur quotidien, leur vie. Si cela est le cas pour les joueurs, ça l'est aussi pour les équipes, les jeux ou encore même les associations et autres médias internet qui organisent des compétitions esport.En s'associant à un géant, aujourd'hui filiale du groupe Amazon, l'esport s'est créé une scène de divertissement en Europe,. Un peu tard pour ceux-ci ? Si cela est encore possible, ils semblent trop dépassés par un média qui casse les codes et la distance entre la personne derrière la caméra, et celle qui la regarde derrière son écran.