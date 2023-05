(TEST) Figurines Marvel Boomez Wave 3

Publié le Lundi 29 mai 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Petites figurines, grand amusement

Du haut de son mètre 92, 93, 95 ou je ne sais plus combien mais dans tous les cas c'est vachement trop grand on n'a pas idée d'être aussi grand, Théo est resté un petit enfant qui aime retrouver les joies simples de ses années en culottes courtes.Alors quand on a reçu des figurines Boomez à la rédaction, initialement pour en faire une petite news, Théo a sauté dessus en surenchérissant : "si je les ai, je vous écris un test ! Non, un dossier ! Non, un dossier de 50 pages ! Non, un dossier de 150 pages !..."On l'a calmé tout de suite, et on lui a filé les figurines en précisant qu'un test, ça suffisait. Mais à la condition que les figurines en vaillent le coup.Et vu qu'il a bel et bien écrit le test... ben c'est qu'elles en valent le coup.