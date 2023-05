(TEST) System Shock (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 30 mai 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Retour dans les années 90

Quasiment 30 ans après, l'un des jeux cultes de l'Histoire du Jeu Vidéo, qui a marqué le genre FPS mais aussi le genre Cyberpunk à l'époque, revient sur le devant de la scène.Ce jeu, je l'avais saigné à sa sortie. Il m'avait aussi saigné, d'ailleurs, tant il était difficile et peu permissif.30 ans plus tard, doté d'une solide expérience en la matière et d'un intellect façonné par des années entières de FPS et jeux à énigmes, me voilà à nouveau face à SHODAN.C'est à mon tour de lui donner des cauchemars.