- Roots of Pacha, un jeu d'agriculture préhistorique

Publié le Mardi 30 mai 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Mammouth Farming Simulator

Sorti sur Steam en avril, retiré de la plateforme en raison d'un différend opposant le développeur, Soda Den et l'éditeur, Crytivo, le jeu Roots of Pacha vient de faire son retour sur le site de téléchargement légal.Dans Roots of Pacha, vous allez créer un village. Aux temps de la Préhistoire.Jouable en coop, le jeu vous propose de développer l'agriculture, mais aussi l'élevage, pour transformer votre simple hutte en véritable hâvre de paix et de richesses. Vous devrez découvrir de nouvelles technologies, mais aussi prendre part à des festivals. Il faudra aussi trouver votre moitié afin de faire perdurer votre lignée.Le jeu est proposé au prix de 24,99 €.