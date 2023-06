Broken Roads, le RPG à suivre

Publié le Mardi 20 juin 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et de près

On vous a déjà parlé de Broken Roads, un RPG narratif signé Drop Bear Bytes et Versus Evil. Une démo est disponible depuis plus d'une semaine sur Steam . Le jeu, lui, sortira dans l'année sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Tout ça.Ce RPG narratif en 3D isométrique ajoute aux traditionnels combats au tour par tour et à l’exploration une dimension philosophique, le tout dans une Australie postapocalyptique.Selon l'origine choisie pour votre personnage, l'histoire débutera dans des endroits différents et les gens vous ne vous traiteront pas de la même manière. Tous vos choix auront un impact sur le scenario et peut-être sur l'évolution du monde aussi.