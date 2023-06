Hammerwatch II pour le 15 août

Publié le Mardi 20 juin 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jour ferié ?

Des forces maléfiques ont renversé le roi Roland et sèment la terreur au sein du royaume d'Herian. Cachée dans les égouts, la résistance se prépare à contre-attaquer. Sur ordre du monarque, les meilleurs des héros (vous) sont chargés de vaincre les dragons de Blight et de restaurer la paix.Univers fantasy pour ce RPG en pixel art qui vient d'être annoncé pour le 15 août sur PC. Il sortira sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 30 septembre 2023. Une version physique, comprenant également le premier jeu Hammerwatch, sera disponible en rayons.Sur PC, une démo est disponible via Steam