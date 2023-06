Disco Simulator : devenez gérant de boîte de nuit

Publié le Mardi 20 juin 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

25 € le verre ?

Dans Disco Simulator, vous allez prendre les commandes d'une boîte de nuit. De sa construction à son exploitation, il vous faudra tout gérer : décoration, recherche de personnel, soirées à thème, invitations de stars, concerts...A vous de tout choisir, tout planifier, tout gérer. Et d'embaucher le bon manager...Le jeu est développé par Games Incubator et édité par Playway.Allez, on vous laisse entre les mains de la démo du jeu, sur Steam , et d'une nouvelle vidéo.