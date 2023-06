Testament: The Order of High Human, pour le 13 juillet

Publié le Mardi 20 juin 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La famille, c'est l'enfer...

Inspiré de hits tels que God of War, Elder Scrolls et Dark Souls, le jeu Testament: The Order of High Human est un Action RPG développé par un petit studio new-yorkais Fairyship Games. Il sortira le 13 juillet sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. Il sera vendu 34,99 €.Une démo est sortie sur Steam Situé dans un monde post-apocalyptique Fantasy, ce nouveau RPG mâtiné de Metroidvania, vous met dans la peau d'Aran, trahi par son frère Arva, qui a volé ses pouvoirs. Le monde plonge dans le chaos, envahi par des hordes de monstres. Aran va devoir reprendre les armes et tenter de regagner ses pouvoirs pour sauver son monde.Les versions consoles sortiront plus tard.