- Crymachina annoncé pour le 24 octobre

Publié le Vendredi 23 juin 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Est-ce que les androides rêvent de crop-top électriques ?

Action-RPG en développement chez Furyu Corporation et qui sera édité par NIS America, Crymachina a enfin une date de sortie. Et ce sera pour le 24 octobre. Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Le jeu sortira en version numérique mais aussi, pour les versions consoles, en boîte, avec un artbook bonus.Vous allez y suivre l'histoire de trois filles dans un monde post-apocalyptique, deux mille ans après l’extinction de la race humaine. Trois demoiselles, des êtres synthétiques connus sous le nom de Dei ex Machina, et qui cherchent à devenir humaines. Notez qu'il s'agit, sur fond de baston et de cyberpunk, d'une histoire d'amour avant tout.Ce JRPG, à l'ambiance SF, promet une tonne d'action avec de multiples combats au corps à corps ou à distance, dans des décors signés Roula et Yoshi6054.