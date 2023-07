- Goons : Legends & Mayhem arrive

Publié le Jeudi 27 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Un jeu multi chaotique et déjanté

Goons : Legends & Mayhem est un jeu de hockey qui se joue en 3 versus 3. Le jeu propose différents modes multijoueurs et solos.Le hockey ici est réinterprété avec une esthétique et un esprit cartoon, alors soyez prêts à avoir des surprises une fois en jeu !Goons : Legends & Mayhem sortira sur PC, Switch, Playstation et Xbox en 2024. Unedémo sera mise à disposition sur Steam à compter du 31 juillet.