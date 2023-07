(Test) Inner Ashes (Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mercredi 26 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

On a connu plus joyeux

Ah le test ? Je ne sais plus... J'ai dû oublier...Je ne sais plus vraiment depuis quand, mais j'ai tendance à oublier les choses. Je me souviens de mon prénom, de mon adresse, mais impossible de me savoir si le tacos méga XXL triple viande merguez, cordon bleu, tenders, sauce biggy avec suppléments camembert fondu et chorizo rentre dans ma diète...Le test ? Oui, j'oublais, ça parle d'Alzheimer je crois. Pas sûr.