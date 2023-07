F1 Replay et grosses mises à jour pour F1 23

Publié le Mercredi 26 juillet 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Max Verstappen ? Connais pas.

Sorti le 15 juin 2023, F1 23 voit déjà arriver ses premières mises à jour de contenu importantes.En effet, le premier F1 Replay a commencé, et permet aux joueurs de revivre les courses précédentes de la saison 2023 de Formule 1 aux commandes de l'un des 20 pilotes dans une reconstitution du Grand Prix.Chaque semaine, une nouvelle course sera proposée, à commencer par le Fomula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023.De plus, au cours du mois prochain, F1 World accueillera de nouveaux scénarios créés par le studio pour mettre à l'épreuve les joueurs les plus chevronnés.Attendez-vous à des mises à jour régulières et toujours plus de contenu.Pour rappel, F1 23 est disponible sur Pc, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.