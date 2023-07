Mandragora à la Gamescom

Publié le Mercredi 26 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Le trailer vend du rêve

Mandragora est un action-RPG / side-scroller en 2,5D qui s'inspire des genres metroidvanilla et soulslike, pour une aventure nerveuse et poignante.On a encore assez peu d'informations sur Mandragora, si ce n'est que le jeu devrait sortir en décembre 2023 et sera disponible sur PC, Switch et Xbox Series.Cependant, on devrait en savoir plus à l'occasion de la Gamescom de Cologne, où une démo jouable de Mandragora sera disponible du 23 au 27 août 2023.