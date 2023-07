- Starfield : des nouveaux trailers animés

Publié le Mercredi 26 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

c'est bien mais on veut voir du gameplay !

Starfield : Les Sytèmes Occupés : Supra et Ultra









Starfield : Les Sytèmes Occupés : Les fondations de l'espoir









Starfield : Les Sytèmes Occupés : La main nourricière

Alors que la sortie du jeu approche petit à petit, Bethesda a sorti une série de courts trailers d'animation qui présentent un peu l'univers de Starfield.Cette anthologie animée est intitulée "Les Sytèmes Occupés" et est visionable sur Youtube.Pour rappel, Starfield est un jeu d'action-aventure dans lequel vous pourrez partir à bord de votre vaisseau à la conquête des étoiles.Le jeu prend place en 2230, alors que l'humanité explore les planètes qu'il colonise au gré de ses découvertes. Vous allez rejoindre le dernier groupe d'explorateurs de l'espace, Consterllation, et rechercher des artefacts à travers la galaxie.Sa sortie est prévue pour le 6 septembre 2023, sur Xbox Series et PC.