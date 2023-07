Armored Core VI présente ses combats

Publié le Mercredi 26 juillet 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

L'ultime jeu de mecha ?

Tout au long d'une vidéo trailer de 13 minutes, Armored Core VI : Fires of Rubicon expose son sytème et ses mécaniques de combat.Vous pourrez faire tout ce que l'on est en droit d'attendre d'une gigantesque armure de combat et même plus. En effet, en plus de proposer un arsenal modulaire varié qui vous permettra de vous adapter et de vous préparer au mieux pour chaque mission, les AC (il s'agit du robot géant que vous controllez) sont très mobiles et rapides. Alors si vous aviez peur de manipuler un camion benne, soyez rassurésPour rappel, Armored Core VI : Fires of Rubicon est un jeu d'action et de combat de mecha développé par FromSoftware.Sa sortie est prévue pour le 25 août 2023, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.