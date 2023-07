Remnant II est sorti

Publié le Mercredi 26 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Ça y est, après avoir tenu les joueurs en haleine avec des actus et des vidéos régulières, la suite de Remnant : From the Ashes, Remnant II est enfin disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Ce jeu plonge les joueurs dans un monde ravagé dans lequel vous devrez faire équipe avec d'autres joueurs pour défaire des ennemis cauchemardesques. A chaque nouvelle partie, les niveaux sont re-générés procéduralement, pour toujours plus de rejouabilité et de découvertes.Démarquez votre gameplay grâce au système d'archétypes qui offre une grande flexibilité de personnalisations.Bref, rendez-vous prochainement pour le test.