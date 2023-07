- Aurora : The Lost Medallion, démo disponible

Publié le Mercredi 26 juillet 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Des dessins faits main et des personnages trop choupis

Aurora : The Lost Medallion est un nouveau jeu de type Point and Click en 2D et dessiné à la main, dans lequel vous controllez Aurora.Parmis tous les enfants qui peuplent la Grotte, Aurora est la seule à ne pas avoir reçu de message pour la guider. Elle partira dans un voyage qui promet d'être difficile, en quête de réponses.Le jeu n'a pas encore de date de sortie officielle, mais un démo gratuite est actuellement disponible sur Steam