- Tortues Ninja : les making-off

Publié le Jeudi 27 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Pluie de vidéos !

Alors que le prochain film Ninja Turtles : Teenage Years sort le 9 août au cinéma, la chaîne Youtube de Paramount Pictures à mis en ligne une série de vidéos concernant le making-off et le doublage français du film d'animation.Il s'agit de vidéos très courtes, dans lesquelles vous pourrez retrouver des visages familiers puisque Gérard Darmon prête sa voix à Splinter et Audrey Lamy incarne Cynthia Utom.Les tortues sont doublées par Jean-Stan DuPac (Leonardo), Aloïs Agaësse (Donatello), Arthur Raynal (Raphaël) et Kylian Trouillard (Michelangelo). April, l'associée des tortues est incarnée par Jaynelia Coadou.On compte aussi parmis les doubleurs des personnalités du web comme Alison Wheeler, Jérôme Niel et Monsieur Poulpe.N'oublions pas Fianso (Sofiane Zermani) et Marc-Antoine Le Bret, qui font eux aussi partie du casting.