- Station to Station : en voiture !

Publié le Jeudi 27 juillet 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Les plus belles heures de notre histoire

Vous en avez marre des grèves et des retards des trains ? Vous êtes nostalgiques d'une époque où la SNCF bénéficiait de l'efficacité allemande ? Alors Station to Station est fait pour vous.Il s'agit d'un petit jeu relaxant dans lequel vous devrez effectuer des connexions ferrovières. Posez les rails et admirez avec satisfaction les trains se déplacer sur la carte et lui donner vie - quelle que soit leur cargaison -.Les graphismes en voxels sont du plus bel effet pour les plans de caméra lointains et panoramiques, attention à ne pas regarder de trop près ceci-dit.Station to Station est attendu courant 2023, mais vous pouvez d'hors et déjà télécharger la démo sur Steam