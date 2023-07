- Blasphemous 2 : un action-aventure 2D

Publié le Jeudi 27 juillet 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Grosse vibe Castlevania

Blasphemous 2 est un jeu d'action-aventure en 2D qui propose des gaphismes en pixel art de toute beauté.Le jeu reprend les codes des genres metroidvania et soulslike, alors autant vous dire que l'aventure ne sera pas de tout repos.Le Repentis (The Penitent One) s'éveille de nouveau, et l'aventure reprend là où le DLC du premier volet, Wounds of Eventide s'était arrêté. Dans cette suite directe au premier opus, vous devrez parcourir de nouveaux environnements qui renferment de nombreux secrets à découvrir. Récupérez et maîtrisez les 3 armes disponibles pour déchaîner de puissants combos face à des boss impitoyables.Blasphemous 2 sortira 24 août au Japon, et probablement en automne 2023 en Europe, sur PC, Switch, PS5 et Xbox Series.En attendant vous pouvez déjà précommander le jeu si le coeur vous en dit.