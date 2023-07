Playstation Plus : les jeux d'août

Publié le Jeudi 27 juillet 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Des bons jeux, pas de quoi casser trois pattes à un canard non plus



- Dreams

- PGA Tour 2k23

- Death's Door



Comme chaque moi, le service Playstation Plus ajoute une nouvelle sélection de jeux à son catalogue.A compter du 1er juillet 2023, les adhérent aux services Playstation Plus Essential, Extra et Premium auront accès aux jeux suivants :Les jeux du mois d’août pourront être ajoutés dans votre bibliothèque à partir du 1août jusqu’au 4 septembre.