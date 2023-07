Consoles Xbox : un nouvel écran d'accueil

Publié le Jeudi 27 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Xbox met l'écran d'accueil de ses consoles à jour pour une expérience "plus fluide et personnalisée".Il s'agit essentiellement d'une mise à jour visant à améliorer la qualité et la fluidité d'utilisation du système.Ce nouvel écran d'accueil devrait faciliter l'accès à la bibliothèque , au Microsoft Store, au Xbox Game Pass, ainsi qu'à la recherche et aux paramètres tout en laissant plus d'espace d'arrière plan pour vos fonds d'écran personnalisés.Une option a été ajoutée, pour que votre arrière plan corresponde au jeu que vous aurez sélectionné parmi les jeux lancés récemment, et vous pouvez désormais épingler vosz jeux favoris pour y accéder plus rapidement.