- Ninja or Die : sortie imminente

Publié le Jeudi 27 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

La voie du ninja qui explose

Trop tard pour ceux qui ont manqué la démo de Ninja or Die... Cependant rassurez vous, ce jeu d'action et de plateforme 2D sera disponible sur Steam dès le 2 août prochain.Au cœur d’un cataclysme dans le Japon de l’époque d’Edo, Ninja or Die: Shadow of the Sun est un Roguelike ultrarapide inspiré du folklore japonais.Dans ce roguelite violent et nerveux, le joueur incarnera l'un des personnages jouables, tous transformés par un terrible cataclysme en véritables machines à tuer.