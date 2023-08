- Freedom Planet 2 arrive sur consoles

Publié le Mercredi 16 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Pas le temps de cligner des yeux !

Déjà disponible sur PC via Steam depuis septembre 2022, le jeu de plateformes Freedom Planet 2 se voit offert un portage sur consoles assuré par Marvelous Europe.Freedom Planet 2 est un jeu de plateformes au rythme effréné, avec un style rétro qui rappelle l'âge d'or de Sonic the Hedgehog.Incarnez les héroïnes du monde d'Avalice et protégez ses habitants de la menace qui pèse sur eux !Freedom Planet 2 devrait sortir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch en hiver 2023.