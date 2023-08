(Test) WD_BLACK SN850P NVMe SSD, un disque supplémentaire pour la PS5

Publié le Lundi 14 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Ça marche aussi sur PC

Le WD_BLACK SN850P NVMe SSD est un nouveau disque dur SSD signé Western Digital dédié à la PS5. Les détenteurs de la console le savent bien, les gros triple A, ça pèse assez lourd, et vous aurez assez vite fait de remplir votre espace de stockage.C'est là que les disques durs interviennent : branchez-les à votre machine et paf ! Plus besoin de désinstaller vos jeux préférés pour faire de la place.Le point fort de ce produit que Cedric a testé pour vous, c'est qu'il s'agit d'un SSD, qui permet une lecture plus rapide des données. Un artefact assez rare sur consoles.