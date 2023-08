- Titant Quest II en développement

Publié le Lundi 14 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Ça va être bien

Titan Quest est de retour avec un nouvel opus.Annoncé à l'occasion du THQ Nordic's Digital Showcase, Titan Quest II est un hack'n slash inspiré de la mythologie grecque.Némésis, la déesse du châtiment, est devenue incontrôlable. Elle corrompt les fils du destin et condamne à un châtiment éternel ceux qui s’opposent à elle. Saisissez votre arme, combattez aux côtés des dieux et changez le destin lui-même pour arrêter Némésis, libérer ceux qu’elle a condamnés et écrire votre histoire épique.On a pas encore de date précise concernant la sortie du jeu, mais Titan Quest devrait sortir en 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.