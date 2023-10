- Harvest Moon: The Winds of Anthos est sorti

Publié le Lundi 9 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Anthos, ça c'est fort de fruits

Numskull Games vient de sortir les versions boîte du jeu Harvest Moon: The Winds of Anthos. Elles sont disponibles sur PS4, PS5 et Nintendo Switch au prix de 49,99 €. Le jeu est aussi disponible sur ces mêmes plateformes en version numérique, plus des versions Xbox One et Xbox Series.L'histoire est celle de Anthos, un lieu sous la protection des Dieux de Harvest. Quand le volcan d'Anthos s'éveille, la catastrophe est évitée de peu : les Dieux sauvent les habitants et les animaux, mais la région se retrouve isolée et coupée du monde. Un SOS est envoyé... dans une bouteille. 10 ans après, le Dr Jr la trouve et vous envoie sauver les villageois, grâce à sa nouvelle Expando-Farm...Enfin bref, vous allez encore une fois planter, cultiver, élever et tenter de trouve l'amour, jusqu'à réussir à sauver la région d'Anthos.