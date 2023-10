Spirit of the Island, un jeu d'aventure et de pêche en coop

Publié le Lundi 9 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Besoin de vacances ?

Lancé dans un voyage initiatique pour passer à l'âge adulte, vous débarquez sur une île lointaine dans un archipel tropical juste équipé de vos outils. Ce lieu paradisiaque fut autrefois une destination touristique prisée, mais est aujourd'hui à l'abandon.Vous allez explorer les lieux, rencontrer les habitants, reconstruire les bâtiments et surtout... pêcher.Vous pourrez ensuite passer à la deuxième des 14 îles à rénover... le tout, en coop à deux joueurs !Spirit of the Island, après une sortie sur PC, débarque sur consoles. Le jeu sort le 19 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.