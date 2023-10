(TEST) Assassin’s Creed Mirage (PC, PlayStation, Xbox)

Publié le Vendredi 6 octobre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un ton en-dessous

J'ai toujours été un grand fan d'Assassin's Creed. J'adore l'Histoire et voir débarquer des jeux vidéo qui s'en inspirent est forcément jouissif.C'est indéniablement la série que j'ai le plus suivi, je pense. Et peut-être que je maîtrise le mieux, aussi. A tel point que c'est un des sujets que je donne en cours dans une école de jeux vidéo.Mais ça ne veut pas dire non plus que je suis prêt à tout accepter ni à fermer les yeux lorsqu'un épisode est moins réussi.