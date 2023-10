- My Little Universe est sorti sur PC et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 6 octobre 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Un monde à votre image

Dans My Little Universe, vous êtes un bonhomme silhouette qui veut transformer sa nouvelle planète en un petit paradis. Vous allez donc devoir fabriquer votre maison, vos bâtiments, vos dépendances... sans oublier les objets et la déco...Pour ça, il vous faudra explorer le monde, récolter des ressources et vous rendre dans les quelques 65 donjons qui vous attendent. Plus de 70 types de ressources sont à récupérer, plus de 150 types d'ennemis à combattre...Le jeu est jouable en coop locale.Il vient de sortir sur PC et Nintendo Switch.