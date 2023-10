- Pixel Café, entre roman visuel et jeu de vie

Publié le Vendredi 6 octobre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

A l'est, rien de nouveau

Pixel Café se déroule à Karstok, une ville de l'est à l'ambiance post-soviétique, toujours fortement influencée par la période guerre froide...Vous allez suivre l'évolution d'une jeune fille, son passage à l'âge adulte, alors qu'elle travaille dans un café et qu'elle va faire la rencontre de nombreuses personnes avec chacune son caractère, ses goûts, ses rêves... elle va tisser des amitiés, tenter de se perfectionner dans son art de barista mais aussi s'offrir de nouveaux meubles pour décorer la maison de sa grand-mère...Le jeu sortira sur PC, via Steam . Une démo est déjà disponible.