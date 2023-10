- Solium Infernum s'offre une démo

Publié le Vendredi 6 octobre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu d'enfers

Solium Infernum sera disponible sur PC via Steam prochainement. Il devrait sortir avant la fin de l'année. Il s'agit du remake d'un jeu de stratégie sorti en 2009. Une démo est d'ores et déjà disponible.Sans être déplaisant, le jeu d'origine avait été critiqué pour quelques petites choses comme l'interface ou les problèmes multijoueurs. Ce remake devrait remettre ça d'applomb.Dans Solium Infernum, vous incarnez un Archidémon et tenter de vous emparer du trône des enfers. Pour ce faire, il faudra maîtrisez les cinq sphères du mal : Colère, Tromperie, Prophétie, Destruction et Charisme.Ce remake proposera de nouveaux scenarii inédits et des matchs multijoueurs asynchrones d’une durée allant d’une heure à plusieurs semaines.