- Astérix & Obélix : Heroes est sorti

Publié le Vendredi 6 octobre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Tu veux une baffe ?

Asterix & Obélix: Heroes vient de sortir sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Le jeu est édité par Nacon et développé par Jumpgate AB, en collaboration avec les éditions Albert René.Il s'agit d'un jeu de cartes tactique au tour par tour.Nos deux héros vont devoir empêcher César de mettre la main sur l'épée de Toutatis qui, selon la légende, est capable de soumettre tous les Gaulois à la volonté de son porteur.Il faudra monter une équipe de 4 personnages parmi les 24 (certains à débloquer) et créer un deck de cartes. L'aventure les entraînera à travers la Gaule, l’Egypte, la Grande-Bretagne, la Forêt de Carnute, les Territoires des Vikings et Rome.Le test est en cours.