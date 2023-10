Crypto-monnaies et casino : comment cela fonctionne ?

Publié le Vendredi 6 octobre 2023 à 11:59:59 par Exterieur

Utilisation de crypto-monnaies dans les casinos français

Découvrez les paramètres à prendre en compte pour jouer dans un casino en ligne crypto pour les joueurs français. Plus de détails dans ce guide.

Les crypto-casinos voient de plus en plus le jour et les joueurs français s'y adaptent surtout grâce aux multiples avantages que cela peut procurer. Afin de profiter pleinement de tout ce que ces casinos ont à vous offrir, il est important de savoir faire vos choix. Après avoir testé ces types de sites de jeux, nous vous expliquons dans ce guide en quoi c'est bénéfique de jouer dans ce type de casino. Mais aussi, nous partageons avec vous les limites que peuvent avoir un casino crypto en ligne.





Pourquoi jouer dans les crypto-casinos ?

Les casinos crypto, comme ceux présents sur https://casinoenlignefrance.best/crypto/, sont des sites de jeux où il est possible d'effectuer des transactions en crypto-monnaies. Afin de vous aider à faire un choix judicieux, nous vous proposons les avantages auxquels vous avez droit en utilisant les cryptos pour jouer sur une plateforme en ligne.

Transactions sécurisées 🔒

L'un des principaux atouts des cryptos casinos, c'est la sécurité que ceux-ci offrent à vos transactions, qui sont réglementés https://www.esma.europa.eu/. En effet, il est possible d'effectuer des paiements sans risques dus au système de sécurité intégré à ces moyens de paiement. Vos données de transaction ne peuvent pas être facilement volées comme c'est le cas avec certains moyens de paiement. Rechargez donc vos comptes et demandez des retraits en toute quiétude. Tel est l'avantage d'utiliser un crypto-casino.

Paiements anonymes🔕

Un autre point et pas des moindres est l'aspect anonyme des transactions dans un bitcoin casino. En effet, vous n'avez pas besoin de fournir vos données personnelles ou bancaires en faisant vos paiements. Cela est dû au fait que les seules informations utiles sont une adresse de votre portefeuille à renseigner. Autrement dit, vous devez créer un portefeuille crypto au préalable et recharger votre compte. Ce sont des tâches assez simples qui ne vous prendront pas beaucoup de temps. Une fois le portefeuille créé, il ne vous reste plus qu'à renseigner votre adresse au casino en cas de besoin. Certaines plateformes vous donnent la possibilité de vous inscrire sans passer par la procédure de vérification KYC.

Transactions fiables et rapides ⚖️

C'est assez rare, voire impossible, de faire face à des clients qui se sont fait arnaquer dans un bitcoin casino. Autrement dit, ces moyens de paiement sont plutôt fiables. D'un autre côté, les transactions se font presque instantanément. Faire vos paiements en utilisant l'Ethereum, le Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin ou diverses autres crypto-monnaies est assez rapide. Si vous êtes donc à la recherche d'un moyen de paiement vous permettant d'avoir vos fonds sur le site rapidement, vous savez désormais vers quels types de site vous tourner.

Avantages Inconvénients Transactions rapides

Site fiable, sécurisé ;

Paiements anonymes ;

Offre accessible dans presque tous les pays ;

Choix diversifié. Certains crypto casinos n'acceptent pas les paiements en monnaie fiduciaire ;

Quelles sont crypto-monnaies disponibles dans les casinos en ligne ?

Plus d'une centaine de variétés de cryptos sont accessibles sur le marché financier de nos jours. Toutefois, ce ne sont pas toutes qui sont mises à la disposition des joueurs dans les casinos en ligne. Néanmoins, ce sont les plus populaires qui sont généralement proposés pour que les joueurs puissent y accéder plus facilement. Il s'agit notamment de :

Bitcoin ;

Bitcoin Cash ;

Litecoin ;

Ethereum ;

Dogecoin ;

Cardano ;

Tether ;

Ripple ;

Binance Coin ;

Tron ;

Solana .

Ce sont en effet quelques-unes des cryptos que vous retrouverez très souvent sur les plateformes de jeux en ligne.

Comment choisir son crypto Casino en ligne ?

Avant d'effectuer des transactions dans un casino crypto, il est indispensable d'en choisir un qui vous correspond vraiment. Pour cela, nous avons établi une liste de critères à prendre en compte entre autres. De cette façon, vous aurez toutes les cartes en main pour trouver le bon site où vous divertir sans vous faire de soucis tout en profitant d'une bonne expérience de jeux.

Diversité des méthodes de paiement 🏧

Les crypto-casinos sont très souvent fournis uniquement en crypto-monnaies comme modes de paiement. À ce niveau déjà, il faut que les méthodes de transactions soient bien diversifiées pour faciliter votre expérience sur le site. D'un autre côté, c'est parfois intéressant de pouvoir utiliser aussi d'autres moyens de paiement en dehors des cryptos pour recharger votre compte ou faire des retraits. C'est vrai que les fonds prendront plus de temps surtout pour les opérations de retrait, mais cela pourrait mieux répondre à vos besoins. C'est donc un paramètre important que vous devez vérifier en choisissant votre casino où jouer en ligne en France.

Plusieurs bonus mis à votre disposition 💵

L'un des points remarquables dans les casinos crypto est le fait que les bonus proposés soient toujours très élevés. Autrement dit, ce type de casino est généralement plus généreux que les casinos non cryptos. Hormis ce côté attractif, il est important de vous assurer que le casino propose effectivement des bonus aux joueurs. Ce bonus peut être réservé aux nouveaux joueurs comme c'est le cas des bonus de bienvenue. En général, cela se présente sous forme de bonus de dépôt, bonus cashback, tours gratuits ou encore bonus sans dépôt. Il existe également des bonus réservés aux joueurs VIP dans le cadre du programme de fidélité du casino.

Plateforme fiable et sécurisé 🔒⚖️

La sécurité et la régulation du casino sont des points à prendre très au sérieux. Étant donné les nombreuses lois qui s'appliquent sur les jeux de hasard en France et particulièrement les casinos en ligne, assurez-vous que le site est en règle. Le côté légal n'est pas à négliger et il peut être vérifié par la présence d'une licence d'exploitation valide d'une part https://anj.fr/. D'autre part, les casinos disposant d'un agrément de l'Autorité Nationale des Jeux sont totalement légaux en France. Autrement dit, vous n'aurez pas de soucis à vous faire si le site est autorisé par cette entité. D'un autre côté, la majorité des casinos protègent les données de leurs joueurs en utilisant un système de cryptage SSL. Assurez-vous que le casino qui vous intéresse se soucie réellement des données personnelles et bancaires des joueurs.

La diversité des jeux proposés 🎰🎱🎲♣️♦️♥️

Un autre point à ne pas négliger est la diversité de la ludothèque du casino. Étant donné que votre principal objectif de rejoindre le casino est celui de jouer, il faut vous assurer d'être satisfait. Dans la majorité des casinos crypto en ligne, vous aurez à faire à des machines à sous. Mais aussi, vous jouerez aux jeux de table (poker, roulette, blackjack, Baccarat, Dice, Craps, etc. ) et aux jeux du live Casino entre autres. Chacun de ces jeux a ses principes et règles bien à lui qui ne s'appliquent qu'à son cadre.

En somme, jouer dans les crypto-casinos c'est assez intéressant surtout lorsque vous choisissez un site remplissant tous les critères de choix. En plus de tous ceux de notre liste, vous devez vous assurer que la

navigation sur le site est facile et rapide

. Mais aussi, la plateforme doit pouvoir s'adapter à tous types d'appareils afin que vous puissiez vous amuser même hors de votre bureau. Ainsi, vous aurez accès à tous les avantages que vous offre un crypto-casino en ligne pour les joueurs français.