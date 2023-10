- Borderlands 3 Ultimate Edition est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 9 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Retour à Pandore

2K et Gearbox Software viennent de sortir Borderlands 3 Ultimate Edition en version physique et numérique sur Nintendo Switch. Le jeu est vendu au prix de 59,99 €.Initialement sorti en 2019, Borderlands 3 sort dans une version comprenant le jeu de base, les DLC Le Casse du Beau Jackpot de Moxxi, Flingues, Amour et Tentacules : Le mariage de Wainwright et Hammerlock, Une prime sanglante et Krieg le Sadique et le fantastik Kapharnaüm.En bonus, un tout nouveau mode « Course aux armes » et un arbre de compétences supplémentaire pour chaque chasseur de l’Arche, le complément de contenu Director's Cut, comprenant un boss de raid, de nouvelles missions d'histoire, des bonus en coulisses, et trois cartes coffre-fort mais aussi plus de 30 éléments cosmétiques.Le jeu est jouable en solo ou en coop à deux, en local ou en ligne.