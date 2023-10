- Jujutsu Kaisen Cursed Clash annoncé pour le le 2 février 2024

Publié le Jeudi 12 octobre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Juju pas pressé

Jujutsu Kaisen Cursed Clash vient d'être annoncé pour le 2 février 2024 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.Le jeu est édité par Bandai Namco. Il s'agit d'un jeu de combat qui met en scène les personnages de l'anime dans des affrontements 2v2.Chacun aura ses propres attaques, ses propres combos et proposeront des synergies et dynamiques de pouvoirs.Un mode coopératif et compétition en ligne sera également disponible au lancement.Et hop, une nouvelle vidéo pour le plaisir :