Forgive Me Father 2, le jeu à l'ambiance Lovecraft, dévoile son gameplay

Publié le Jeudi 12 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Pardon pôpa

Forgive Me Father 2 poursuit l'histoire amorcée dans le premier chapitre : le Prêtre lutte congtre les membres d'un culte violent et armé, qui invoque des créatures infernales.Le premier opus ayant rencontré un bon petit succès, une suite débarque donc prochainement. L'accès anticipé est annoncé pour le 19 octobre.Ce FPS Old school, dont les graphismes sont inspirés par les Comics, dont l'histoire est inspirée par l'univers de Lovecraft, est développé par Byte Barrel, un studio tchèque.Une nouvelle bande-annonce de gameplay a été dévoilée.