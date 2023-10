Stampede Racing Royale, un nouveau Playtest pour ce jeu de courses

Publié le Jeudi 12 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Il ne peut en rester qu'un

Stampede : Racing Royale s'offre un nouveau Playtest sur Steam . Il est d'ores et déjà disponible et se terminera le 15 octobre. Profitez-en, c'est ouvert à tous et en demandant à y participer, vous êtes assurés d'être retenus.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de course arcade qui propose jusqu'à 60 joueurs de faire une course en même temps. Vous pourrez récupérer des armes et des bonus sur les circuits pour éradiquer vos concurrents. Avec comme objectif de finir la course le premier (et le dernier puisque c'est un Battle Royale).Notez que le jeu sortira aussi sur PlayStation et Xbox : des versions Playtest sont aussi prévues sur ces plateformes.