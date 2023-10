Sony annonce une nouvelle PS5

Publié le Mercredi 11 octobre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Slim fast

Sony a annoncé la sortie d'un nouveau modèle de PS5. Une PS5 "slim", plus petite, qui sera proposée en deux modèles. Un premier avec un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD amovible et un disque SSD de 1 To. Un autre sans lecteur disque... mais il sera toujours possible d'en ajouter un ensuite.La nouvelle PS5 se présente avec un volume réduit de plus de 30% et un poids réduit de 18% (24% pour le modèle sans disque).La PS5 avec lecteur sera lancée à 549,99 €.Le modèle sans lecteur sera proposé à 449,99 €.Le lecteur à rajouter au second modèle sera proposé à 119,99 €...Sortie prévue en novembre aux USA, plus tard en Europe. Ce sera, une fois les modèles d'origine de la PS5 épuisés, les seuls modèles disponibles pour la console.