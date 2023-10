- Lords of the Fallen, la bande-annonce de lancement

Publié le Mercredi 11 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Je suis tombé pour elle ?

Lords of the Fallen sort vendredi. Hexworks, le développeur, et Plaion, le disitributeur, viennent de mettre en ligne une bande-annonce de lancement pour le jeu.Pour rappel, le jeu est un reboot du jeu éponyme sorti en 2014 qui vous emmènera dans xiom, le royaume des vivants, et Umbral, le royaume des morts. Ces deux royaumes ont chacun leur propre ambiance, leurs propres ennemis, leurs propres personnages et surtout, demandent une façon différente de jouer et d'aborder les combats.Cet action-RPG sort sur PC, PS5 et Xbox Series.