- Little Goody Two Shoes, un jeu d'horreur féerique signé Square Enix

Publié le Mercredi 11 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Old-school caca culotte

Little Goody Two Shoes est un jeu d'aventure d'horreur féerique de style anime. Il est développé par le studio portugais AstralShift, spécialisé dans les jeux narratifs, et sera édité par Square Enix.Le jeu se déroule dans le village étrange de Kieferberg. Les joueurs joueront le rôle d'Elise, une jeune fille bien décidée à quitter sa condition et s'élever dans la société en devenant riche. Elle va être plongée dans une aventure d'horreur inspirée des années 90. On n'en saura pas plus...Le jeu s'inspire également des JRPG des années 90 et 2000.Sortie le 31 octobre sur PC, Xbox Series, Nintendo Switch et PS5. Le jeu sera vendu à bas prix, (moins de 20 €).