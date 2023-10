(TEST) F1 Manager 2023 (PC, PlayStation, Xbox)

Publié le Mardi 10 octobre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Et le fun ?

Comme il l'explique dans son test, Sylvain est "le spécialiste de la F1" à la rédaction. Et comme je l'ai anoté, c'est surtout parce qu'il a pété un nombre de voitures plus important que tous les autres membres de la rédaction réunis.Et c'est aussi parce que depuis des années, il tente de me piquer le test de F1 signé Codemasters (EA).Reste que pour lui, Keke Rosberg est le frère de Kiki de tous les kikis, Pironi est une marque de bière italienne, Fangio une marque de slips et Farina sert à faire des gâteaux.C'est pas gagné.